Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider vertritt künftig auch die Stadt Voerde im NRW-Landtag. Die entsprechende Neueinteilung der Wahlkreise hat der Landtag in Düsseldorf heute beschlossen. Bislang vertrat Schneider Alpen, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten und den Ortsteil Vluyn im Parlament. Statt Vluyn, das künftig zum Wahlkreis des SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim gehören wird, kommt jetzt Voerde neu hinzu. Zudem werden die rheinnahen Stadtteile von Rheinberg zum Wahlkreis Wesel II zurückkehren.

Die Gemeinde Voerde gehörte bislang zum Wahlkreis Wesel III, der zudem Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel umfasste. Schneider, der auch Vorsitzender der SPD im Kreis Wesel ist, betont die verbindenden Elemente der Orte in seinem Wahlkreis: „Der Kreis Wesel und seine Städte und Gemeinden sind vor allem eins: vielfältig. Ob Xanten, Rheinberg oder Voerde – der Rhein mag natürliche Grenze sein, er verbindet jedoch unseren Niederrhein-Kreis und uns, die wir im Kreis Wesel leben. Als Kamp-Lintforter kenne ich sowohl Bergbau als auch Landwirtschaft. Städtischen und ländlichen Raum. Umso gespannter bin ich jetzt darauf, die Menschen in Voerde näher kennenzulernen“, so Schneider.

Die Neueinteilung der Wahlkreise wurde heute im Landeswahlgesetz beschlossen, das die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen regelt. Weil die 128 Wahlkreise in NRW etwa gleich groß im Hinblick auf die Wahlberechtigten sein müssen, waren Änderungen nötig. Das Landtagswahlrecht wird regelmäßig vor jeder Landtagswahl überprüft. Die nächste Wahl in NRW findet voraussichtlich im Mai 2022 statt.