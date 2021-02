Zum Tag des Waldes am 21. März gibt es keinen Grund zu feiern, denn der Wald ist schwächer denn je. Laut dem Waldzustandsbericht 2020 des BMEL haben die Baumschäden weiter zugenommen. Deshalb möchte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider in verschiedenen Formaten – unter anderem einer Online-Diskussion mit Wald-Experten – herausfinden, wo’s brennt im Wald und was getan werden kann, um unsere Wälder zu schützen.

„Stürme, anhaltende Trockenheit damit verbunden Waldbrände, Krankheiten und nicht zuletzt der Borkenkäfer setzen den Bäumen zu und schwächen ihre Abwehrkräfte“, erklärt Schneider. Dieser negative Trend hat sich auch im letzten Jahr fortgesetzt, wie der aktuelle Waldzustandsbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt. Dabei braucht der Mensch den Wald. Er ist einerseits Arbeitsplatz und produziert mit seinem Holz einen nachwachsenden und CO2-neutralen Rohstoff, der vielseitig einsetzbar ist. Andererseits bietet der Wald vielen Tieren einen Lebensraum, filtert unser Trinkwasser, bindet Kohlenstoff und produziert gleichzeitig Sauerstoff. Nicht zuletzt bietet er im Lockdown der Corona-Pandemie einen Zufluchtsort und setzt dem Corona-Alltag Entspannung in der Natur entgegen.

Wie können wir also gemeinsam unseren Wald vor Bedrohungen schützen und fit für die nächsten Jahre machen? „Weil ein einzelner Tag nicht reicht, um sich dieser Frage zu widmen, wird die Woche vom 15. bis 21. März 2021 im Zeichen des Waldes stehen. Neben Tagespraktikum, Podcast und Waldwanderung wird der Waldgipfel am 19. März um 16:30 Uhr den Höhepunkt der Woche bilden. Bei dieser Online-Konferenz diskutiere ich mit unterschiedlichen Experten, was wir für den Wald tun können“, sagt Schneider. Dabei freut sich der SPD-Landtagsabgeordnete auf die Expertise von Dr. Ulrich Cimolino (Branddirektor Feuerwehr Düsseldorf und Vorsitzender AK Waldbrand des Deutschen Feuerwehrverbandes), Max Freiherr von Elverfeldt (Vorsitzender Familienbetriebe Land und Forst), Nina Frense (Beigeordnete RVR für Umwelt und grüne Infrastruktur) sowie eines Vertreters vom Regionalforstamt Niederrhein.

Anmeldungen für den Waldgipfel nimmt Hannah Bollig bis zum 18. März entgegen (Mail: hannah.bollig@landtag.nrw.de, Telefon: 02842 - 279 00 92).