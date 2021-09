Auf dem Gelände eines früheren Bauunternehmens entsteht ein Wohnquartier mit 83 Einfamilienhäusern. Als erstes Gebäude im Wohngebiet wird eine sechsgruppige Kita errichtet. Weiterhin gibt es eine hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen.

Im U3-Bereich rechnet die Stadt damit, dass die Quote von Jahr zu Jahr steigen wird. Gleichzeitig ergibt sich durch den Zuzug junger Familien ein zusätzlicher Bedarf. Die Stadt Kamp-Lintfort hat daher bereits vor einigen Jahren begonnen, die Kita-Landschaft deutlich auszubauen. Nach den abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen der Kita Löwenzahn, der Kita Schirrhof auf dem LAGA-Gelände und der Kita Bismarckplatz folgt nun der Neubau am Volkspark. Das gesamte aktuelle Ausbauprogramm hat ein Investitionsvolumen von Kita am Volkspark wird zweigeschossig und barrierefrei errichtet. Ziel ist es, eine möglichst hohe Zahl von U3-Plätzen zu schaffen. Die Trägerschaft wird die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wesel, übernehmen. Die Kosten für das Projekt betragen ca. 4,5 Mio Euro. Die Stadt Kamp-Lintfort erwartet für dieses Projekt eine Landesförderung in Höhe von rund drei Millionen Euro. Vergangenen Donnerstag fand der Erste Spatenstich für die Kita am Volkspark statt.

Foto: Sarah Krams / Stadt Kamp-Lintfort