Seit 2014 bin ich für die SPD im Kreistag in Wesel.

In diesem Jahr am 13.09.2020 kandidiere ich zum zweiten Mal für den Kreistag.

Meine Schwerpunkt in der Kommunalpolitik ist nach wie vor die Sozial- und Kulturpolitik.

In dieser Wahlperiode übernehme ich den Wahlbezirk Wesel 6 in Kamp-Lintfort von meinem Genossen Heinz-Günter Schmitz, der nicht mehr antritt.

Der Wahlkreis umfasst unter anderen: den Geisbruch, Hoerstgen, Altfeld und Saalhoff.

Ich freue mich auf meine neue alten Aufgaben im Kreistag, die ich hoffentlich mit Hilfe meiner Wählerinnen und Wähler weiter fortführen kann.

Gerne dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger mit Ihren wünschen und Sorgen an mich wenden.

Ich habe für Anregungen immer ein offenes Ohr.

Meine Email Adresse für Fragen und Anregungen lautet:

erich.pommerening@spd-kreis-wesel.de

Selbstverständlich dürfen mich die Bürgerinnen und Bürgen auch persönlich ansprechen, wenn sie mir begegnen oder mich im Wahlkreis sehen.

https://www.facebook.com/Erich.KaLi

Ich freue mich schon jetzt auf den regen persönlichen Austausch mit allen Wählerinnen und Wählern.

Glück Auf