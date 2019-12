Die Wohnungsnothilfe der Stadt Kamp-Lintfort hat gemeinsam mit der Wohnungshilfe der Diakonie und der Wohnungsbaugesellschaft Grafschaft Moers eine Schulung für junge Erstmieter durchgeführt. Bei der Schulung lernten die Mietinteressenten alles Wichtige von Kaution über Rundfunkgebühren und intelligenter Inneneinrichtung bis zur richtigen Mülltrennung.

Als Erinnerungsstütze gab es eine gedruckte Broschüre, in der alle relevanten Informationen zusammengefasst sind. „Das Besondere an diesem Kurs ist ein Zertifikat, dass die Erstmieter nach Abschluss des Kurses von uns bekommen. Damit kann der junge Mieter nachweisen, dass er alle Rechte und Pflichten rund um eine Wohnungsanmietung kennt“, so Margarete Psonka. Das Zertifikat könne eine Hilfestellung für Vermieter sein, um zuverlässige junge Mieter zu erkennen. Die Veranstaltung soll der Auftakt von einer weiteren Reihe von Erstmieterschulungen sein. Die Stadt suche dabei auch den engen Kontakt zu Wohnungsbaugesellschaften und privaten Vermietern. „Wir sind froh, dass die Grafschaft Moers uns für die Seite der Vermieter mit ihrer Expertise unterstützt hat“, so Psonka. Auch einen Raum habe die Grafschaft dankenswerterweise für die Schulung zur Verfügung gestellt.