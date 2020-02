Kamp-Lintfort. Heinsberg, das Zentrum der Coronavirusinfektionen in NRW und in Deutschland, schien gut aufgestellt zu sein mit seinen Quarantäne-Maßnahmen. Und doch hat sich das Virus herausgeschlichen und eine Verwaltungsangestellte in der Personalabteilung des Kamp-Lintforter St.Bernhard-Hospitals erreicht, die letzte Woche Samstag Kontakt zu einer Freundin in Heinsberg hatte, die erst gestern davon erfahren hat, Trägerin des Virus zu sein. Daraufhin informierte die Kamp-Lintforterin umgehend ihre Krankenhausleitung und unterzog sich einem Labortest, der positiv ausfiel.

Die Infizierte wie alle Arbeitskollegen mit direktem Kontakt wurden sofort in häusliche Quarantäne geschickt. Die Gefährdung der Krankenhauspatienten und des sie betreuenden Personals scheint in Ermangelung eines Kontakts zu diesen Menschen unwahrscheinlich.

Der Weseler Fachdienst Gesundheitswesen und das Gesundheitsamt sind am Ball und bemühen sich um Unterbrechung möglicher Infektionsketten.