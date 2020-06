Auf diesen Satz haben wir alle lange warten müssen. Auch beim Taucher Kamp-Lintfort e.V. wurde dieser Satz mit Freude aufgenommen. Endlich wieder Tauchen gehen, endlich wieder die Fische besuchen dürfen. „Wir haben als Taucher zwar unsere eigene Luftversorgung dabei, sodass wir „kontaktlos“ gemeinsam Sport hätten betreiben können, leider aber waren unsere Seen, wie viele andere Sportstätten, gesperrt“, sagt der Vorsitzende Christoph Bruns. „Seit dem 07. Mai 2020 konnten wir unsere Vereinsseen wieder für die Mitglieder öffnen. Das war für sie ein wichtiges Datum.“

Dass Tauchen nach wie vor ein gefragter Sport ist, zeigt die stetige positive Entwicklung der Mitgliederzahlen des Vereins. „In diesem Jahr haben wir schon 22 neue Mitglieder aufnehmen können, dabei haben uns nur 8 Mitglieder verlassen.“ berichtet Christoph Bruns weiter. „Mit 531 Mitgliedern sind wir stolz darauf, der größte Einzel- Tauchsportverein im Verband deutscher Sporttaucher (VDST) zu sein.“

Andreas Walter, Ausbildungsleiter bei den Tauchern Kamp- Lintfort e.V., fügt hinzu, dass ab dem 01.Juni 2020 auch wieder Ausbildung unter entsprechenden Auflagen möglich war. „Da viele der neuen Mitglieder zunächst eine Ausbildung brauchen, um tauchen zu können, war diese Lockerung der Corona-Regeln ein wichtiger Schritt. Jetzt bilden wir, unter Einhaltung entsprechender Sicherheits- und Hygieneregeln, wieder aus. Sicherheit geht in jedem Fall bei den Tauchern vor.“

Welche Auswirkungen die Corona Pandemie auf die Ausbildung der Jugendlichen hat, beschreibt die Jugendleiterin Marina Kunz: „Für unsere Jugendlichen ist der Verlust der sozialen Kontakte ein großes Problem. Die Jugendlichen treffen sich normalerweise jeden Sonntag zum Training im Panorama Bad Pappelsee. Dieses hat aber leider noch bis Ende der Sommerferien geschlossen. Hier muss die Stadt schnell tragfähige Konzepte erarbeiten, um das Bad auch wieder für den Vereinssport zu öffnen.”

Wie es nach der Pandemie weitergehen wird, kann niemand vom Vereinsvorstand sagen. „Wir werden neue Angebote für unsere Mitglieder entwickeln. Ab dem 01.Juli 2020 starten wir zum Beispiel mit der Sportart „Standup Paddeling“. Wir konnten zwei Trainer dafür engagieren, die unsere Mitglieder und (noch) Nicht-Mitglieder in Kursen an diesen Sport heranführen“, sagt Christoph Bruns. Weitere Informationen zum Tauchsport und zu den Angeboten der Taucher Kamp-Lintfort e.V. finden Sie auf der Webseite https://tkl.de oder direkt per Telefon unter 02841/9813076. (mj)