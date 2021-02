Mit der neuen Corona Verordnung des Landes NRW dürfen die Vereine seit dem 22.02.2021 ihre Vereinsanlagen wieder für die Mitglieder öffnen. Vorsichtig und unter Auflagen, aber der Vereinssport kann wieder anlaufen. „Ein großer Schritt in die richtige Richtung“ sagt der Erste Vorsitzende der Taucher Kamp-Lintfort e.V. Christoph Bruns. „Auch wenn wir als Taucher immer unsere eigene Luft dabeihaben, durften unsere Mitglieder im keinem unserer fünf Vereinsseen ihren Sport ausüben.“ Ein Teil des Hygiene Konzepts des Vereins ist die Reduzierung von Kontakten. Dabei setzt der Verein unteranderem auf Digitalisierung. Ab März werden die Taucher Kamp-Lintfort e.V. neue Mitgliedskarten ausgeben, mit denen z.B. eine Öffnung der Seezugänge zukünftig möglich wird und der Vereinseigene Kompressor gestartet werden kann. „Um die Kontakte zu reduzieren, mussten wir neue Wege gehen. So bieten wir jetzt die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Kompressor Einweisung in digitaler Form an.“ erklärt Christoph Bruns weiter. „Dadurch hoffen wir auch in 2021 den Mitgliedern eine kostengünstige und gute Infrastruktur, Corona-konform zur Verfügung stellen zu können“. Das der Verein dabei Erfolg hat, zeigen die Mitgliedszahlen. Aktuell sind 543 Mitglieder in dem Verein organisiert. 167 neue Mitglieder sind seit 2019 dazukommen und das bei 77 Austritten.

Die positive Entwicklung des Vereins wird auch durch den Kassierer Ralf Kodytek bestätigt. „Der Verein steht auf einem festen finanziellen Fundament. Projekte wie der Vereinsheim Umbau sind durchfinanziert und stehen kurz vor dem Abschluss. Darum können wir 2021 endlich den „behindertengerechten Seezugang“ angehen.“

Ein weiteres Projekt ist die Digitalisierung in der Ausbildung. Vier Tauchlehrer der Taucher Kamp-Lintfort e.V. haben dazu eine Weiterbildung zum E-Trainer gemacht. Diese Ausbildung vermittelt das Wissen wie Online Inhalte in die Tauch Ausbildung mit eingebracht werden können. Schließlich müssen viele der neuen Mitglieder zunächst ausgebildet werden, bevor „endlich wieder tauchen gegangen werden kann“.

Die Taucher Kamp-Lintfort sind im Internet unter der Adresse https://tkl.de zu erreichen. Neben vielen interessanten Inhalten zum Thema Tauchen, hat man dort unter anderem die Möglichkeit online eine Vereinsmitgliedschaft zu beantragen. Unter der Rufnummer 02841/9813076 ist der Verein telefonisch erreichbar. (mj)