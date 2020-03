Kamp-Lintfort, den 06.03.2020: Noch immer Sand im Getriebe

Auch der zweite Spieltag der Saison1-2020 gestaltete sich für alle Teams der LintforterTreff“er“ noch etwas beschwerlich. Alle Mannschaften mussten sich erneut geschlagen geben, doch gibt es Zeichen der Hoffnung, dass es bergauf geht.

LintforterTreff“er“ 1.4: Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um vier Stunden

Für die Erstvertretung ging es am vergangen Samstag nach Kleve zum Auswärtsspiel gegen DC Krümel. Nach dem verkorksten Start in der Woche zuvor, reiste man in schmaler Besetzung ohne die Routiniers Ulrich Gottfried und Nils Dubielzig in die Kreisstadt. TC Georgios „Papa“ Kostomiris setzte neben sich selbst in seiner Aufstellung auf die „jungen Wilden“ Mario Totaro und Paul Schalbers sowie den altjunggebliebenen Frank Schäfer und behielt Markus Freitag als Joker auf der Auswechselbank. Den ersten Block hätte man sich eigentlich schenken können, denn er ging mit 1:4 Spielen (4:8 Sätzen) an die Gastgeber. Erfreulich war das gewonnene Team Double von „Papa“ und Paul, das die Lintforter glatt mit 2:0 gewinnen konnten. Das Team ließ sich davon jedoch nicht beirren, sodass der zweite Block mit 3:2 (6:6) gewonnen werden konnte. Paul konnte hier sein erstes gewonnenes Spiel feiern und auch „Papa“ und Frank trugen zu Punkten bei. Mit einem Spielstand von 4:6 (10:14) ging man in die Halbzeit und man zeigte im darauffolgenden Block, dass man auf Augenhöhe stand. Es waren erneut Frank und Paul, die die Lintforter Fahnen oben hielten. TC „Papa“ und dem für Mario eingewechselte Markus fehlten leider das Glück. Somit war zu Beginn des letzten Blocks bei einem Spieltand von 6:8 (15:28) noch Hoffnung auf ein gutes Ende da. Genauso ausgeglichen wie der dritte Block verlief auch der finale Block. Markus konnte leider erneut nicht punkten, doch Frank gewann bärenstark sein letztes Spiel und TC „Papa“ hatte es selbst in der Hand den wichtigen Punkt zu erzielen, dass Paul im letzten Satz den Ausgleich zum ersehnten 9:9 erspielen konnte, um das Sudden Death zu erreichen. Der Plan ging in sofern auf, als dass Paul das letzte Spiel gewann. „Papa“ jedoch konnte nicht den nötigen Punkt erzielen, sodass nach einem Marathon-Spielabend um 2:15 Uhr die unglückliche Niederlage von 8:10 (19:22) feststand.Am kommenden Freitag steht die nächste Bewährungsprobe im Heimspiel gegen DC Oldschool aus Xanten an.

LintforterTreff“er“ Unicorns schlagen sich wacker

Zeitgleich mit der Erstvertretung spielten die Unicorns im Heimspiel gegen die Black Flys aus Geldern -Lüllingen. Dass es kein einfaches Spiel werden würde, war dem Team von „TC“ Melanie Schibgilla von vornerein bewusst, waren die Gegner zu dieser Saison aus der Niederrhein-A-Dartliga zum DSAB gewechselt. Aufgrund dessen war es nicht verwunderlich, dass das Spiel den eindeutigen Verlauf nahm. TC Melanie hatte bereits während der Woche die Aufstellung bekannt gegeben, da sie selbst nicht pünktlich zu Spielbeginn da sein konnte. Ersatz-TC Wilfried „Bubu“ Oelschläger stellte aufgrund dessen folgendermaßen auf: Cornelia Schütte, Maik Jablonski, Rita Wagner und sich selbst. Rubbeldiekatz ging der erste Block mit 0:5 Spielen (1:10 Sätzen) an die Black Flys

Auch im zweiten Block lag die Heimmannschaft hoffnungslos zurück. Einziger Lichtblick war das gewonnene Spiel von Maik, der seinen Gegner glatt mit 2:0 bezwingen und den ersten Ehrenpunkt für sein Team einfahren konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Black Flys bereits mit Siebenmeilenstieflen davongeeilt. 1:9 (4:18) lagen die Einhörner zu diesem Zeitpunkt zurück. Im Gegensatz zum Spiel der LintforterTreff“er“ 1.4 war es klar, dass dieser Abend nicht mehr allzu lange dauern würde. Die Unicorns gaben sich jedoch nicht auf und kämpften um jeden Punkt. Im dritten Block wechselte Ersatz-TC „Bubu“ Melanie für die glücklos spielende Cornelia ein. Und Rita und „Bubu“ konnten zwei weitere Spiele für sich entscheiden. Damit ging man mit einem 3:11 (8:24) in den letzten Durchgang, in dem Maik erneut noch ein Spiel für sein Team gewinnen konnte und auch „Bubu“ durch Margot Handick ersetzt wurde. Nach einem schönen kurzen Spielabend stand um 23 Uhr das Ergebnis von 4:14 (12:31) fest. Am kommenden Wochenende haben die Einhörner aufgrund einer Spielverlegung spielfrei.

Pech, Pech und nochmals Pech für das Wolfsrudel

Bereits am Freitag, den 28.02.2020 spielten die LintforterTreff“er“ 3 – das Wolfsrudel – zuhause gegen den selbsternannten Aufstiegs-Aspiranten, die Duisburger The Bliss. Es war die Wiederauflage des letzten Spiels der vergangenen Saison und die Gegner forderten Revanche für die damalige Niederlage. Neben sich selbst hatte TC Karl Horntasch erneut Jasmin Wenz, Nico Hanisch und Norbert Wenz aufgestellt. Frank Schütte musste zunächst auf seinen Einsatz warten. Das Spiel verlief den Erwartungen entsprechend spannend und knapp. Der erste Block ging mit 2:3 Spielen (4:7 Sätzen) an die Mannschaft aus Duisburg. Jasmin und Nico konnten erfolgreich Punkte für ihr Team einfahren. Der zweite Block hingegen ging mit 3:2 zugunsten der Gastgeber aus. Das gewonnene Team-Double Nico/Norbert, sowie deren gewonnene Krimi-Spiele trugen zu einem Spielausgleich von 5:5 (10:13) bei. Zu diesem Zeitpunkt wechselte TC Karl sich selbst aus und brachte mit der Einwechslung von Frank neuen Wind ins Team. Dieser bedankte sich für seine Einwechslung mit einem 2:1-Sieg und auch Jasmin tat es ihm nach. Weniger Glück hatten Nico und Norbert, die beide ihre Spiele knapp mit 1:2 verloren. Damit stand es am Ende des letzten Durchgangs 7:7 (16:19) unentschieden und es war klar, dass der letzte Block nichts für Herzkranke werden würde. In der Tat verlor Frank das erste Spiel glatt mit 0:2, doch Jasmin konnte nervenstark zum 8:8-Zwischenstand ausgleichen. Nico musste sich, wie Frank, mit 0:2 geschlagen geben. Der gerechte Ausgleich, das ersehnteSudden Death und der erste Punkt lag nun ganz in Norberts Hand. Dieser kämpfte heroisch, doch reichte es nicht zum Sieg. Mit einem erneuten 8:10 (18:25) unterlagen die Wölfe unglücklich, doch die nächste Gelegenheit auf die ersten Pluspunkte kommt bereits am kommenden Sonntag im Lokalderbyimm „Krug“ gegen Die Sternchen.