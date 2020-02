Am Dienstag, 18. Februar, wird es wieder sportlich in Kamp-Lintfort. Denn dann richten die vier Kamp-Lintforter Grundschulen gemeinsam mit der Stadt Kamp-Lintfort ein Wintersportfest in der Sporthalle Eyller Straße aus.

Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr und wird gegen 12.30 Uhr beendet sein. Die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009, 2010, 2011 und 2012 suchen ihre Stadtmeisterin und ihren Stadtmeister. Von jeder Grundschule werden die jeweils acht besten Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2010 und 2011 und die jeweils sechs besten der Jahrgänge 2009 und 2012 in einem Zehnerzirkel ihren Stadtmeister ermitteln. Alle Eltern und Sportbegeisterte sind bei dieser Veranstaltung herzlich willkommen.