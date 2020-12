Der Verein CEC – Connect ruft im Rahmen seines Adventfensters dazu auf, Briefe an die Bewohner von Seniorenheimen zu schreiben. Die Idee, die bereits während des ersten Lockdowns umgesetzt wurde, soll den Frauen und Männern in den Einrichtungen, die derzeit nahezu von der Außenwelt abgeschlossen sind, Mut machen.



„Machen Sie mit: Ab an die Stifte und Zettel und los! Ob Brief, Gedicht, Bild oder Weihnachtsgruß, was auch immer Sie an unsere Vereinsadresse CEC-Connect e.V., Moerser Str. 250, 47475 Kamp –

Lintfort, senden, wird verteilt an unsere Seniorenheime weitergeleitet. Dort wird die Post dann vorgelesen und gezeigt. Als ein kleiner Gruß von ‚draußen‘, der einfach in der Seele gut tut" erklärt Jennifer Klotz aus dem Vorstand.

„In der Seele gut tun“

Gerade hätten alle Menschen wenig Kontakt und freuten sich, wenn sich jemand bei ihnen melde. So gehe es auch den Senioren. „Was kann man für diese Menschen tun, die jetzt nicht mehr besucht werden können – zusätzlich zu dem, was sie sich gegenseitig Gutes tun, was die Angehörigen schon versuchen und die Pfleger so wunderbar leisten?“, fragt Klotz.

Dieser Gedanke habe den Verein bewegt. Da sei die dritte Mottowoche des Adventfensters gerade recht gekommen: Solidarisch sein. Der „Gruß von draußen“ solle einfach „in der Seele“ gut tun. Abgabe der Briefe und Karten unverschlossen bis zum 20. Dezember, damit die Verteilung noch vor den Feiertagen erfolgen kann.