Lintforter Schwimm Club 1957 e.V., Postfach 1452, 47459 Kamp-Lintfort

Außergewöhnliche Zeiten -----

Außergewöhnliche Maßnahmen!!!

Liebe Vereinsmitglieder des Lintforter Schwimm Club 1957 e.V.

Leider können und wollen wir aufgrund der Corona Krise, den Schwimmbetrieb und unser Vereinsleben nicht aufrecht erhalten. Das stimmt uns traurig , aber wir sehen hier eindeutig unsere Verantwortung für die Gesellschaft.

Darum haben wir im Vorstand des Vereins beschlossen, auf die im April fälligen Beitragszahlungen für das nächste Quartal zu verzichten. Wir sind in der glücklichen Lage

Ihnen das heute mitteilen zu können.

Wir denken das dies einigen Mitglied-Familien in der nächsten Zeit sicher ein wenig helfen kann.

Es steht natürlich jedem frei, diesen Betrag zu spenden, gerne auch an soziale Projekte in Kamp-Lintfort, wie zum Beispiel der Tafel …..

In der Hoffnung das wir diese Krise gemeinsam gut durchstehen, alle gesund bleiben und wir schnell zur Normalität zurück kehren können senden wir euch ein Glück Auf!!!

Der Vorstand