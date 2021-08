Zur Besuch bei Freunden

Am letzten Wochenende hatten wir Besuch von der Wassersportgemeinschaft Geldern (WSG e.V.). Zehn Taucher hatten sich aufgemacht, um bei uns im Rossenrayer See ein paar Tauchgänge zu machen. Bei bestem Wetter und leider nicht so guter Sicht, hatten alle sichtlich Spaß. Selbstverständlich haben wir den Abend mit leckeren Sachen vom Grill und gekühlten Getränken ausklingen lassen. War ein langer und toller Abend!

Danke an alle von der WSG e.V., war schön EUCH mal zu Besuch zu haben! (mj)