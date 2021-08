Am 11.08.2021 wurde im Rahmen einer kleinen Feier den ehrenamtlichen Helfern der Taucher Kamp-Lintfort e.V. jeweils ein T-Shirt und ein Sweatshirt in den Vereinsfarben überreicht. Der Verein möchte sich damit bei den Helfern für ihr Engagement bedanken. Ohne die Helfer könnte der Verein so nicht bestehen. So viele Aufgaben werden, leider meist ohne das es gesehen oder gewürdigt wird, durch die vielen helfenden Hände erledigt. Sei es bei den Bauvorhaben, am Beckenrand, dei der Ausbildung!

Auch wenn wir allen den gleichen Dank schulden, möchten wir speziell den jugendlichen Helfer einen besonderen Dank aussprechen! Es ist heute nicht mehr "cool" sich für eine Sache und/oder für andere freiwillig einzusetzen. Darum sagen wir den jugendlichen Helfern einen besonderen Dank für das ehrenamtliche Engagement.

DANKE an alle Helfer, bitte macht weiter so!