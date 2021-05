Kamp-Lintfort. Frohe Gesichter bei den Mitarbeitern des Tierheims: Die kleine „Yumi“, die mit ihren abgehackten Pfötchen ausgesetzt worden war, macht hervorragende Fortschritte in ihrem Verhalten und lässt Tag für Tag ihre Vergangenheit zurück, in der sie misshandelt wurde.

Ende letzter Woche gab es einen Termin zur Anprobe der ersten zwei Prothesen für ihre verstümmelten Pfötchen. „Yumi“ kann jetzt starten und ihre neuen Prothesen tragen, solange sie möchte. Nur bei Sand und Wasser kombinierten Spaziergängen sollte sie besser ohne sie laufen, da es sonst zu Reibungen an den Beinstümpfen kommen kann.

In der nächsten Zeit müssen ihre Betreuer der Tierherberge Kamp Lintfort sie intensiv beobachten, ob es zu Druckstellen kommt. Dann steht nochmal eine Meldung bei den Ansprechpartnern im Sanitätshaus an.

Problematisch ist, dass „Yumi“ gelernt hat, ihr Vorderbein nach außen zu drehen. Vermutlich war das aus der Not heraus beim Fortbewegen in der Vergangenheit einfacher für sie. Wenn sie das weiterhin auch mit der Prothese macht, muss nachträglich noch eine kleine Veränderung vorgenommen werden.

Jetzt muss sie erst einmal die Prothesen annehmen und üben, vernünftig mit ihnen zu laufen und sich neu auszubalancieren. Wenn das ohne Komplikationen klappt, wird, wenn nötig, eine dritte Prothese für das operierte Bein angefertigt.