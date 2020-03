Kempen. Am Samstag, dem 21. März 2020 findet in am Kempener Buttermarkt in der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr, eine erneute Mahnwache von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema „Fridays gegen Altersarmut“ statt.

Eingeladen ist, wer sich mit dem Thema auseinandersetzen, bzw. am Infostand infomieren möchte. Bei Rückfragen steht Ihnen gerne die Grefratherin, Frau Monika Wiemes, über Ihr Profil auf Facebook zur Verfügung.

