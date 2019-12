In der Zeit von Montag (23.12.2019), 22 Uhr bis Heiligabend um 9 Uhr wurde von einer Hauseinfahrt auf der Riswicker Straße im Klever Ortsteil Kellen ein Kfz-Anhänger der Marke Stema/HP6070 entwendet. Der Anhänger hatte eine blaue Plane, die an mehreren Stellen beschädigt und mit Panzerband beklebt war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war am Anhänger das Kennzeichen KLE-ZQ 29 angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Beaobachtungen bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.