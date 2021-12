Am Dienstagabend, 28. Dezember, gegen 17.40 Uhr, schloss eine 67-jährige Frau die Tür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstraße in Dinslaken auf. Im gleichen Moment hörte sie ein Klirren und einen Knall und rief ihren Mann, der sich noch draußen aufhielt.

Als beide zusammen das Wohnzimmer betraten, sahen sie eine beschädigte Terrassentür und riefen die Polizei. Offensichtlich waren der oder die Täter von der Rückkehr der Wohnungsinhaber überrascht worden und daraufhin geflüchtet.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im Bereich der Wiesenstraße, Bachstraße oder der Schlossstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.