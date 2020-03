Bedburg-Hau. Die Polizei im Kreis Kleve warnt aus aktuellem Anlass vor der Betrugsmasche "Schockanrufe". In der vergangenen Woche griffen Betrüger offenbar mehrere Male zum Telefon, um ältere Mitmenschen im Bereich Bedburg-Hau um ihr Geld zu bringen. Die Täter gaben sich als angebliche Verwandte aus und gaukelten vor, sich nach einem Verkehrsunfall in einer finanziellen Notlage zu befinden und nun dringend Bargeld zu benötigen. In einem Fall schilderte eine falsche Enkelin, sie sei nach einem selbstverschuldeten Unfall mit ihrem Wagen in der Werkstatt und sie müsse nun eine hohe Summe für die Reparatur vorab zahlen, da sie keine Polizei hinzuziehen wollen würde. Alle Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch, es entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse! Werden Sie misstrauisch, wenn Sie

nach persönlichen Daten gefragt werden oder Bargeld, Schmuck und

andere Wertgegenstände herausgeben sollen.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie

vertrauen. Haken Sie insbesondere bei der verwandten Person

nach, die Sie angeblich angerufen hat.

- Wählen Sie die 110 und melden Sie den Sachverhalt. Benutzen Sie

nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern

landen könnten. (cs)