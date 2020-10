Brienen. Am vergangenen Mittwoch meldete eine 37-jährige Kleverin einen ungewöhnlichen Fund.In einem Vorgarten an der Straße Hooger Geest in Brienen hatte sie eine Kameratasche mit einer hochwertigen Systemkamera samt Zubehör entdeckt. Es handelt sich hierbei um eine Kamera der Marke Panasonic. Sie befand sich in einer schwarzen Tasche zusammen mit Ladegerät und Ersatzakku.

Bislang ist unklar ob die Kamera aus einem Diebstahl stammt oder einfach vor Ort vergessen bzw. verloren wurde. Auch die beiden auf der Kamera gespeicherten Fotos lieferten keine Hinweise auf einen möglichen Besitzer.

Die Kripo Kleve bittet daher um Mithilfe. Wer vermisst die aufgefundene Kamera oder kann Angaben zu ihrem Besitzer machen? Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.