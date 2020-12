In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 1. Dezember brachen unbekannte Täter die Tür zu der Garage eines Einfamilienhauses an der Straße Am Ruppenberg auf.

Sie entwendeten einen Knarrenkasten und mehrere Werkzeugmaschinen, darunter Bohrschrauber, eine Tischkreissäge und ein Winkelschleifer. Die Kripo Kleve bittet Zeugen, sich telefonisch unter 02821/5040 zu melden.