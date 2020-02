Ein 64-jähriger Fahrer einer Bäckerei wurde am Dienstag (11.02.2020) gegen 05:55 Uhr auf der Hagsche Straße/Ecke Breiestege von einem bislang unbekannten Täter überfallen. Der Fahrer hatte eine geschlossene Aluminiumkiste in der Hand und begab sich gerade zum Hintereingang des Gebäudes in dem sich die Bäckerei befindet, als der mit Schal und Wollmütze vermummte Täter auf ihn zukam und ihn aufforderte die Kiste zu übergeben. Nach mehrfacher Aufforderung entriss der Täter dem 64-Jährigen die Aluminiumkiste und flüchtete fußläufig in Richtung Lindenallee.

Der männliche Täter war komplett in schwarz gekleidet, ca. 20 Jahre alt, 175cm groß und schlank. Er erbeutete lediglich die Aluminiumkiste, da diese keinen Inhalt hatte.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobacht