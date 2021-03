Bereits am Donnerstag, 25. Februar, kam es gegen 18 Uhr auf der Kiesstraße Ecke/Janssenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Rindern. Ein grauer SUV, vermutlich der Marke Honda fuhr über die Janssenstraße und versuchte in der Einmündung Kiesstraße zu wenden. Beim Wendevorgang touchierte der SUV einen am Straßenrand geparkten VW und hielt danach einige Meter vom Unfallort entfernt. Aus dem Verursacherfahrzeug stiegen zwei junge Frauen aus, schauten sich den Schaden am SUV und schließlich auch den Schaden am VW an, stiegen ins Fahrzeug und flüchteten vom Unfallort.

Die beiden blonden Frauen werden nach ersten Zeugenangaben auf circa 20 Jahre geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und der Fahrerin nimmt die Polizei Kleve unter 02821/5040 entgegen.