Kreis Kleve. Nach Sturmtief Sabine hat auch Victoria am vergangenen Wochenende zu einer Reihe witterungsbedingter Einsätze geführt. Am Sonntag, 16. Februar, wurde die Polizei bis zum Abend 27 Mal zu Gefahrenstellen im Kreisgebiet gerufen.

In der Mehrzahl waren es, wie auch bei Sturmtief Sabine, umgestürzte Bäume, Telefonmasten oder lose Dachziegeln, die die Einsatzkräfte beschäftigten.

Dixie-Toilette macht sich selbstständig

Auf der Molkereistraße in Kalkar-Wissel hatte sich durch den Wind eine Dixie-Toilette selbstständig gemacht. Die Gefahrenstellen konnten oftmals mit Hilfe der Feuerwehr oder mit eigenen Mitteln beseitigt werden. Verletzt wurde niemand.

Baum kracht im Sturm auf Autodach

In Bedburg-Hau kam es ebenfalls am Sonntag, 16. Februar, zu einem Einsatz auf dem Gelände der LVR-Kliniken in Bedburg-Hau. Um 17.25 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau alarmiert.

Durch die heftigen Sturmböen war eine Kiefer umgestürzt und begrub einen Fiat Punto unter sich. Dieser war von einer Mitarbeiterin auf einem Parkplatz abgestellt worden. Der umgestürzte Baum machte die angrenzende Straße unpassierbar. Verletzt wurde niemand.

Mit Motorsägen wurden der Baum vollständig entfernt. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Vor Ort waren 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.