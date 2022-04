In der Zeit von Freitag (8. April 2022) um 16:00 Uhr bis Montag (11. April 2022) um 06:50 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Riswicker Straße ein. Das Gebäude wird durch eine sogenannte Bautür gesichert, die die Unbekannten aufbrachen. Sie entwendeten anschließend einen Industriestaubsauger aus dem Rohbau. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

