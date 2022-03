Kleve: Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 698RNZ entwendet

Am Mittwoch (30.03.2021) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 22:45 Uhr bis 23:15 Uhr an der Dehlerstraße einen schwarzen Yamaha Roller mit dem Versicherungskennzeichen 698RNZ.

Der Motorroller, Modell "Aerox" ist schwarz mit auffälligen goldenen Felgen, goldenem Lüftungsgitter und einem goldenen Spiegel. Außerdem sind an dem Roller ein goldener Aufkleber in Form eines Totenkopfes an der rechten Front und goldene Flammen neben dem Sitz angebracht.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang, sowie zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

