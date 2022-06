Am Sonntagabend (19. Juni 2022) zwischen 20:00 und 23:40 Uhr haben unbekannte Täter gewaltsam die Schiebetür eines Renault Master geöffnet, der auf einem Parkplatz an der Straße An der Münze abgestellt war. Sie öffneten mehrere Kisten, die sich im Laderaum des Transporters befanden, und tranken vermutlich die darin enthaltenen Bierflaschen aus. Das Leergut ließen sie vor Ort zurück. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.