Am Mittwoch (22. Juni 2022) zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den rechten Außenspiegel eines grauen Peugeot, der vor einem Hotel/Restaurant an der Hagschen Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.