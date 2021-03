Kleve. In der Nacht von Freitag, 5. März, auf Samstag, 6. März, kam es auf der Brahms- sowie auf der Schmidtstraße zu bislang neun Kellereinbrüchen. Dabei wurden bei einigen Kellertüren das Vorhängeschloss aufgebrochen. Ersten Angaben zufolge wurde Werkzeug, Bekleidung sowie Süßigkeiten entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter Tel. 02821/5040.