Am Samstag, dem 6. Februar, gegen 19 Uhr betrat ein unbekannter männliche Tatverdächtiger eine Drogerie-Filiale an der Herzogstraße und raubte diese aus.

Er ging zunächst durch das Geschäft und legte diverse Artikel in den Einkaufskorb, welche er an der Kasse auf das Kassenband legte. Während die Kassiererin die Artikel einscannte, nahm der unbekannte Tatverdächtige eine Einkaufstüte und legte die Artikel in die Tasche.

Als die Kassiererin ihm den Gesamtbetrag nannte, begab er sich zu ihr hinter die Kasse, zog dabei mit seiner rechten Hand eine schwarze Pistole vermutlich aus seiner hinteren rechten Hosen- oder Jackentasche, hielt ihr diese vor und forderte das Geld aus der Kasse heraus. Danach verließ er mitsamt der Einkaufstüte das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten machen können. Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: Bilder des Tatverdächtigen





Möglicher Zusammenhang

Ein Raub mit ähnlicher Begehungsweise ereignete sich außerdem am Dienstag, den 2. Februar, auf die Filiale eines Drogeriemarktes in Straelen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Kalkar telefonisch unter 02824/880 oder jede Polizeidienststelle entgegen.