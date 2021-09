Die Polizei Kleve beteiligt sich an den europäischen ROADPOL Safety Days.

Auch in diesem Jahr finden im Rahmen der "ROADPOL Safety Days" vom 16.09.2021 bis zum 22.09.2021 verstärkt Kontrollen und Aktionen zur Verkehrssicherheit statt. Ein ganz besonderes Augenmerk wird dabei dieses Mal auf Pedelec-und Radfahrende gelegt.

Insbesondere Pedelecs und E-Bikes sind, auch für Seniorinnen und Senioren, beliebte Fortbewegungsmittel.

Pedelecs bieten nur dann Motorunterstützung, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Erfolgt die Pedalunterstützung bis 25 Kilometer pro Stunde, gelten Pedelecs als Fahrrad und sind weder versicherungs- noch zulassungspflichtig. E-Bikes hingegen fahren auf Knopfdruck auch ohne Pedalunterstützung. Sie sind aufgrund einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als sechs Kilometern pro Stunde zulassungspflichtig. Manipulationen an Pedelecs und E-Bikes beeinträchtigen die Verkehrssicherheit und werden von der Polizei geahndet.

Das Fahren, Anfahren und Bremsen sollte zuvor im sicheren Verkehrsraum geübt werden. Diese Möglichkeit bietet sich in den Pedelec- und E-Bike-Trainings, die die Kreispolizeibehörde Kleve regelmäßig kostenlos anbietet.

Das nächste Pedelec - Training:

Samstag, 18.09.2021, 10.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Tichelpark, Kleve

Eine Anmeldung zu diesen Trainings ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/