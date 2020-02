Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag (07. Februar 2020) auf dem Radweg der Grufstraße in Kleve: Eine 56-jährige Kleverin fuhr gegen 8.45 Uhr mit dem Fahrrad die Gruftstraße in Richtung Klever Ring, als sie aufgrund eines Fahrfehlers stürzte und sich schwer verletzte. Die 56-Jährige war zusammen mit ihrem Sohn mit dem Rad unterwegs. Beide fuhren auf dem Radweg die Gruftstraße herunter, als die Kleverin mit hoher Geschwindigkeit an den Bordstein geriet und stürzte. Sie verletzte sich schwer am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (