Gegen 7 Uhr kam es am Donnerstag (16. 1. 2020) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A57 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Anschlussstelle Kleve. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Kleinbus verunglückt, der beim Überholvorgang einen LKW streifte und dadurch zur Seite kippte. Alle sechs Personen, die sich im Kleinbus befanden, wurden verletzt, drei davon vermutlich schwer. Für einen der Verletzten ist Lebensgefahr momentan nicht auszuschließen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die A 57 war einige Stunden gesperrt.