Kleve-Kellen. Über ein Fenster in Kipp-Stellung drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen und Mittwochmorgen (20. Januar 2021) in eine Souterrain-Wohnung am Postdeich ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, Angaben zur genauen Beute konnten bislang jedoch nicht gemacht werden. Die Kripo Kleve erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 02821/5040.