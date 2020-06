Teures Vergnügen für eine Beleidigung vor Gericht

Mit der "Fotze" ins strafrechtliche "Fettnäpfchen" getreten

(1) KFZ-Mechaniker Horst B.

Eines der beliebtesten Schimpfwörter in der Gesellschaft ist der allseits bekannte Begriff "Pfotze"...

Selbst pubertierende Kinder beiderlei Geschlechts machen auch heute noch rege davon Gebrauch, sexuelle Verachtung damit zum Ausdruck zu bringen.

Jungen beschimpfen damit Mädchen - aber Mädchen beschimpfen damit auch ungeniert das eigene Geschlecht bzw.. die eigenen Geschlechtsgenossinnen, wenn sie entscheiden mußten, auf dieselben "sauer" oder "stinkig" sind.

Männer und Frauen werfen sich den Begriff gegenseitig an den Kopf, wenn sie der Verachtung besonderen Ausdruck verleihen wollen.

Mädchen bzw. Frauen verwenden derweil bei Männern gern den verachtungsvollen "Hurenbock" oder kurz und bündig den "Wichser"...

Das kann verdammt teuer werden, wie das niederrheinische Amtsgericht Geldern (Kreis Kleve) am Niederrhein an der holländischen Grenze dieser Tage unter Vorsitz von Richter Staczan unter Beweis stellte!

Die zuständige Staatsanwaltschaft Kleve hatte den selbständigen,unverheirateten KFZ-Mechaniker Horst B., der Meister mit eigener Werkstadt ist, aus Aldekerk (Kreis Kleve)stammt und seinen Verdienst mit monatich 24.OOO EURO bezifferte, mit einem Strafbefehl in Höhe von 15 Tagessätzen zu je 30 EURO "bedient, den Staatsanwalt Timmer aus Köln nun wieder in die Zange nahm, weil der Angeklagte dagegen Widerspruch erhoben hatte, so daß nunmehr nach gängiger Rechtssprechung ein Richter über den Einspruch entscheiden mußte...

Geschädigte war die hübsche Arzthelferin Caroline .27, die ebenfalls aus Aldekwrkt stammt und den Angeklagten "vom Sehen her" kannte - zuweilen sogar auch einige belanglose Worte mit ihm gewechselt hatte, da der "Meister" ihr oft begegnete, enn sie in oder aus der Mittagspause ging, denn sie mußte dann an seinem Grundst vorher und nach der Tat in zeitnaher Form) erklärte, er wolle sich in der laufenden Verhandlung und Beweiserhebungück vorbei.

Am Tattag, so die als Zeugin gehörte junge Dame, die während der Zeugenvenehmung ihr mitgebrachtes Baby draußen im Gerichtsflur bei der mitgekommenen Oma ließ, während ihre Mutter aufmerksam auf den vorderen Zuschauerplätzen im Amtsgerichtssaal den Gang der Verhandlung und die Aussage der Tochter verfolgte, mal aus dem Hintergrund nickte oder den Kopf schüttelte..."

Ganz leger zunächst der Meister als Angeklagter: Er (graubärtig) sei -so seine eigene Einlassung zufolge- von der Mittagspause gekommen und wollte weiter nach Nieukerk, fuhr deswegen am Güterbahnhof vorbei, weil er da parken wollte, wie er das immer mache...

Der Angeklagte: ´´Da kam die junge Dame ( geschädigte u. beleidigte Zeugin) mit ihrem Baby und Labrador - da fuhr ich zurück und kurbelte das Autofenster runter....´´

...Plözlich schaltete der Angeklagte um, berichtet spontan und etwas verworren von sich selber und seinen persönlichen Leiden, die ihn scheinbar arg bedrücken....

Er habe seit einigen Jahren erhebliche gesundheutliche Probleme, musse ständig zur Toilette, weil er allenthalben ´´intensiven Harndrang´´ verspüre... Deshalb fahre er auch nur noch 35 Stundenkilometer mit seinem Auto...

Der Angeklagte berichtete stockend, er sei dann nach Hause gefahren und habe einen Schlaganfall bekommen aufgrund seines Alters! nicht längst

Die große, auf den Kopf platzierte Brille rutschte dem ´´Erzählenden´´ dabei ständig auf Stirn und Nase...

Nach der Einlassung des bisher nicht vorbestraften Angeklagten trat die beleidigte Zeugin Caroline in den Zeugenstand und wurde über ihre Wahrheitspflicht als Zeugin bei der Auskunft zu ihrer Person, zum Sachverhalt und den Folgen eine falschen oder gar meineidigen Aussage (bei einer notwendigen Vereidigung) belehrt....

Die junge Frau erklärte sehr überzeugend zu dem strafbaren Sachverhalt, daß sie kurz nach 12 Uhr am Tattag den Angeklagten, gegen den Straffehl erlassen worden war, getroffen habe. Wörtlich die junge Frau im Zeugenstand dazu: "Da hat er zu mir gesagt:"Hör` mal, Du Fotze…I“ Er öffnete dann die Fahrertür des Autos und wir unterhielten uns..."

Die Zeugin erklärte weiter, sie sei verunsichert gewesen, weil sie ja den Angeklagten kannte. Am 2.8.2019 um 17 Uhr hatte er auch mal das Auto ihrer Arbeitskollegin abgeholt. Da wartete die Zeugin allerdings auf ihre Mutter und war alleine auf der Station.

Der schon betagte Angeklagte, der offenbar gerade mit dem männlichen "Johannestrieb" seine liebe Mühe und Not hatte, zeigte sich alles andere als geständig, einsichtig und zur Aufklärung des Tatgeschehens bereit, ließ sich eher langatmig von StA (Ankläger") und dem Richter die Worte und Sätze zur Tat wie "Würmer aus der Nase ziehen".

Besonders Ankläger Timmer wurde schließlich richtig "stinkig" und fühlte sich vom als Fotze beschimpften Angeklagten richtig verschaukelt, als dieser mitten in der Verhandlung (und nicht längst vorher nach der Tat in zeitnahner Form) erklärte, er wolle sich gerne in der laufenden Verhandlung bzw. Beweiserhebung entschuldigen, denn er sei "kein streitsüchtiger Mensch...!"

Der Richter kommentierte das so:"Von IhremAuftreten her kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihnen das Wort Fotze entschlüpft ist...!"

In seinem "letzten Wort erklärte der "Beleidiger", daß ihm alles leid täte - und er sei auch deswegen schon "in Behandlung"..."

Konterte die StA: "Haben Sie sich vielleicht falsch verstanden gefühlt...?!"

Richter und Staatsanwalt versuchten dann mit "vereinten Kräften" den teils sturen Angeklagten zu bewegen, den Einspruch gegen den Strafbefehl wieder zurück zu ziehen, denn das habe auch persönliche Vorteile, weil er dann nicht der beleidigten Zeugin die Kosten ersetzen müßte und sonstigen belastenden Sachen, wenn sie sich noch einen Rechtsanwalt nehmen würde.

Am 2.8.2019 um 17 Uhr war bei der Polizei in Kerken Strafanzeige wegen der "fotzenrelevanten Beleidigung gestellt worden.

Ansonsten hatte der Angeklagte keine Eintragungen bzw. Vorstrafen aufzuweisen.

Für die Staatsanwaltschaft war die Strafsache glasklar:

"Der Angeklagte ist schuldig!"

Und beim Strafantrag ebenso völlig überzeugt: "Der Angeklagte hat zweifelsfrei die Zeugin als Fotze beschimpft und sie damit schwer beleidigt! Der Zeugin ist daher zweifelsfrei Glauben zu schenken!"

Der Ankläger forderte daher für den angeklagten "Meister" eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 30 EURO.

Der Angeklagte laberte nach diesen StA-Antrag wie eine schnatternde Ente los und wollte in seinem "letzten Wort" gar nicht mehr aufhören.

Der Richter setzte dann allerdings noch eins oben drauf mit seinem Urteil: 15 Tagessätze zu je 50 EURO Geldstrafe!

Und in der Urteilsbegründung wegen Beleidigung ließ der "Mann des Gesetzes" wissen:

"Es besteht überhaupt kein Zweifel, daß der Angeklagte die Tochter bzw. Zeugin mit dem Wort Fotze beleidigt hat! Der Angeklagte war erzürnt und außer sich...Die Zeugin hat ein Interesse an der Strafverfolgung des Angeklagten...

Und über den Angeklagten erklärte der Richter in seinem Urteil: Zugunsten des Angeklagten ist zu werten, daß er sich in einer Streßsituation befand und dringlich zur Toilette mußte!"

Er betonte aber auch:"Strafmilderungen gab es nicht, denn der Angeklagte hat keinerlei Reue gezeigt..."

Ob der ohne einen Rechtsanwalt scheinende Angeklagte bzw, Verurteilgte ein Rechtsmittel(Berufung) fristgerecht einlegen und sich einen Anwalt nehmen wird, war nicht zu erfahren.

Auch nicht, ob er das Urteil akzeptierte oder die Geschädigte/Beleidigte eine Zivilklage auf Schadenersatz plant!

Letztlich wurde jedoch der Begriff "Fotze" als gravierende Beleidigung zu einem verdammt teuren Spaß...

