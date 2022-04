Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass uns überhöhte Geschwindigkeit bedeutend schneller ans Ziel bringt. Tatsächlich aber ist die Zeitersparnis so minimal, dass es sich in Relation zu den möglichen Konsequenzen nicht ansatzweise lohnt, zu rasen, denn es ist gefährlich, auf diese Weise ein bis drei Minuten herauszuholen. Auch in der 14. Kalenderwoche führte die Polizei im Kreis Kleve Schwerpunktkontrollen durch und stellte 896 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Tagesschnellste, und damit Leichtsinnigste, fuhr innerorts 100 km/h und muss nun mit einem Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten bei diesen Schwerpunktkontrollen 51 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt sowie Vorfahrtsverletzungen.

Sicherheitsgurte sind bei Verkehrsunfällen, in die man auch unverschuldet geraten kann, Lebensretter Nummer 1! Regelmäßig beteiligt sich die Kreispolizeibehörde an internationalen Kontrollwochen, den sogenannten Roadpol Wochen, so auch in der 14. Kalenderwoche an der Aktion "Seatbelt". Das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ahndeten die Beamtinnen und Beamten in 20 Fällen.

Auf E-Scooter ohne Versicherungsschutz traf die Polizei letzte Woche vier Mal. E-Scooter benötigen ein aktuelles, grünes Versicherungskennzeichen, sonst steht eine Verkehrsstraftat im Raum. In acht Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, elf Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol-oder Drogeneinfluss vor.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt.

