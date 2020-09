Kleve. Bereits am Freitag, 18. September, kam es gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Uedemer Straße / Nassauer Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Pedelecfahrer aus Bedburg-Hau leicht verletzt wurde.Ein 64-Jähriger Klever wollte mit seinem Seat von der Nassauer Allee nach rechts auf die Uedemer Straße in Richtung abbiegen. Hierbei nahm er den rechts neben ihm auf dem Radweg fahrenden 73-Jährigen nicht war. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Seat und dem Pedelecfahrer.

Durch den Sturz wurde der 73-Jährige verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Tel.: 02821-5040 zu melden. (cp)