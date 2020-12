Die Zuckerrüben Kampagne begann Wochen später und wurde am 18.12 beendet in Kalkar-Appeldorn, Jülich läuft noch bis in den Januar. Es waren verschiedene Fabrikate, zwei und drei Achser, hier und da waren auch noch von Traktoren gezogene zwei oder drei Reiher unterwegs!

Einige Verlade "Mäuse" die rund um die Uhr, beziehungsweise früh und Spätschicht fuhren.

Ein Blick über die Grenze ist auch dabei. Jede menge Videos auf Facebook zu sehen.