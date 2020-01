Kleve-Griethausen. "Wir sind stolz darauf, dass aus unserem einstigen Stammtisch in der Gaststätte der heutige Sitzungskarneval der Viethens Bullen entstanden ist," so Stephan Brocks, 1. Vorsitzender der Gesellschaft. Und stolz können die "Bullen" allemal sein. In diesem Jahr sind erneut alle drei Sitzungen ausverkauft. Mit einem bunten Sitzungsprogramm begeisterten die eigenen Akteure das Publikum im Bullenstall.