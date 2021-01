Auch in diesem Jahr veranstaltet das B.C. Koekkoek-Haus während der Corona-Schließung eine Fensterausstellung mit anschließendem Kalender für 2022.

Alle Interessierten im Alter von fünf bis 16 Jahren sind zum Mitmachen eingeladen. Die Bilder werden in Folge des Eintreffens an den vielen Fenstern des Hauses aufgehängt und sind vom Koekkoekplatz aus zu betrachten. Ebenso werden sie auf der Facebook-Seite des Museums vorgestellt. Aus den schönsten Beiträgen entsteht ein Kalender für 2022.

Weil Barend Cornelis Koekkoek nicht nur ein erfolgreicher Landschaftsmaler war, der gerne wanderte, sondern auch Gärten liebte, lautet das Thema der Ausstellung "Mein Traumgarten mit Gartenhaus".

Exklusive Führung zu gewinnen

Bevor Koekkoek sein Haus in Kleve am heutigen Koekkoekplatz erbaut hat, kaufte er sich zuerst einmal ein großes Gartengrundstück. In einem ehemaligen Gartenhaus richtete er sein Atelier ein und erweiterte es um einen Turm. Auf dem Turm steht noch heute eine Figur der Minerva, antike Göttin der Kunst.

Das Papierformat, auf dem sich künstlerisch ausgetobt werden darf, sollte A3 sein. Es ist alles erlaubt, was auf Papier geht - außer Fotos. Auf der Rückseite des Kunstwerks sollten Namen, Alter und der Kontakt stehen. Das fertige Werk kann im Briefkasten am B.C. Koekkoek-Haus eingeworfen werden. Teilgenommen kann ab sofort, bis das Museum wieder eröffnet werden kann. Die ersten drei Gewinner erhalten eine exklusive Familienführung durch Haus und Garten, die schönsten Beiträge kommen in einen Kalender für das Jahr 2022.