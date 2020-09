Kleve. Aus der Not der Corona-bedingten Schließung des Museums von März bis Mai entstand die Idee der Fensterausstellung im B.C. Koekkoek-Haus. 34 Nachwuchskünstler im Alter von 4 bis 16 Jahren aus Kleve und Umgebung beteiligten sich spontan und erfreuten die Spaziergänger draußen vor dem Museum zwei Monate lang auf dem Koekkoekplatz mit ihren Bildern. Motive von Spaziergängen aus der Umgebung von Kleve im Sinne des Landschaftsmalers Barend Cornelis Koekkoek waren gefragt und da kam einiges zusammen, was das Klever Herz begehrt: Von Schwänen, Schwanenburg und Stiftskirche bis zum Amphitheater, Moritz-Kanal, dem Eisernen Mann oder der Bärenhöhle im Tiergartenwald. All das ist nun festgehalten in einem Wandkalender (A3-Format), den der Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve herausgegeben hat, gestaltet von Hubert Wanders, fotografiert von Klaus Oberschilp. Es ist eine Liebeserklärung der jüngsten Generation an Kleve und seinen großen Landschaftsmaler geworden. Vornamen und Alter der Teilnehmer findet man auf dem Deckblatt. Erhältlich ab sofort im Museumsshop des B.C. Koekkoek-Hauses für fünf Euro.