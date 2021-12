Ich mag es, mit Worten zu spielen. Mal sachlich, mal erklärend, mal besserwisserisch, mal demütig und manchmal versuchsweise auch lyrisch.

Und so fielen mir heute bei dem Bild, das ich im vergangenen Februar an der denkmalgeschützten Schleuse in Brienen geknipst habe, diese Wort ein.

Der Wandel dort entlang des Klever Spoykanals steht bevor. Die Zukunft des Denkmals ist ungewiss ebenso wie die der Wasserstraße.

Der Verein Stadt . Land . Fluss ... Schluss? e.V. bemüht sich, zusammen mit der Stadt Kleve und vielen anderen Interessierten diesen Wandel zu gestalten, ihn mit Ideen zu bereichern. Ein Wandel, der von einer ehemaligen Handelsschifffahrtsstraße in ein wunderbares Spoyland in Kleve münden soll.