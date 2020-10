"Großer Bahnhof" für das kleine Kalkar am Niederrhein: Die feierliche Einweihung der neuen Fenster in der ehrwürdigen St. Nicolaikirche fand mit kirchlicher Prominenz statt. Dazu waren Bischof Dr. Felix Glenn aus Münster und Erzbischof em. Dr. Werner Thissen aus Hamburg angereist.

Vor wenigen Tagen waren die letzten beiden Glasfenster angeliefert und von der Firma Derix aus Taunusstein angebracht worden. Ein 20 Jahre währender Prozess wurde nun zu einem glücklichen Ende gebracht. Symbolischerweise am Tag der deutschen Einheit, am 3. Oktober, fand nun die Einsegnung statt. Bei festlicher Illumination entfalteten die farbigen Fenster des Wiesbadener Künstlers Karl-Martin Hartmann eine beeindruckende Leuchtkraft. Einfach nur toll!

Musikalisches Kabinettstückchen

Schon die musikalische Introduktion mit Orgel, Klarinette und Schlagzeug war ein Kabinettstückchen. Unter Leitung von Kantor Jan Szopinski erklang ein Potpourri aus klassischen und modernen Musikbeiträgen. Wie er das berühmte Orgelstück "Toccata und Fuge in d-Moll" von Altmeister Johann Sebastian Bach mit hymnischen Hits der Rolling Stones mischte, war schon eine Klasse für sich. Wunderbar!

Bischof Glenn lobte in seiner Ansprache nicht nur die künstlerische Leistung des Künstlers, der sich im Publikum freute. Vor allem lobte er den Einsatz der Bürger von Kalkar, die seit über 500 Jahren die Kirche und ihre Kunstschätze lebendig halten und fortwährend verschönern.

Eine der schönsten Kirchen Deutschlands

Im Moment reiht sich für die Nicolai-Kirche ein Highlight nach dem anderen: Erst vor kurzem die vorzügliche Restaurierung des Georg-Altars. Die vielen Leihgaben der Kirche zur hochgelobten Ausstellung von Meister Arnt im Kölner Schnütgen Museum. Nun die Fertigstellung der Fenster, die in Fachkreisen große Anerkennung und Resonanz finden.

Die Kalkarer Nicolai Kirche ist auf dem Wege, höchste Anerkennung in Fachkreisen und beim Bürger zu finden. Nicht zuletzt natürlich wegen ihrer einmaligen Vielfalt an mittelaterlichen Schnitzaltären.

Der Kunstkenner Guido de Werd befand 2002 in der Einleitung zu seinem Führer über die St. Nicolai-Kirche im Deutschen Kunstverlag." Mit ihrem einmaligen Ensemble von Architektur und Kunst gehört Kalkar in die Reihe der bedeutendsten mittelalterlichen Städte Mitteleuropas wie Rothenburg, Lüneburg, Lübeck, Bamberg oder Görlitz."



Ein Aushängeschild für die Region

Die St.- Nicolai-Kirche gehört zu den schönsten Kirchen Deutschlands. Ein Aushängeschild für die Region!

Fotos: Thomas Velten

Link mit 27 Fotos der Fenster