Konnte man in früheren Zeiten vom Klever Hafen aus mit einem Ausflugsschiff den Spoykanal hinunter, durch die Briener Schleuse und den Altrhein entlang bis zum Niederländischen Millingen aan de Rijn fahren, so geht dies schon lange nicht mehr. Genauer gesagt seit dem Frühjahr 2012.

Von Helmut Heckmann

Die Schifferfamilie de Swaart aus Kleve-Rindern, denen das Ausflugsschiff „De Duffelt“ gehörte, hatte die Fahrten eingestellt weil es sich wohl nicht mehr lohnte diese Tour anzubieten. Auch für Familienfeste konnte man das Schiff buchen, aber auch das brachte wohl nicht den erwünschten Erfolg. Die Familie hatte es sich etwas anders vorgestellt, als sie ihr damaliges Frachtschiff verkaufte und dafür „De Duffelt“ erwarb. Sozusagen für die Vorbereitung auf das Rentnerdasein. Schade eigentlich, dass man dieses Angebot nicht so intensiv nutzte wie es sein sollte.

Doch seitdem sind zehn Jahre vergangen, die Schleuse in Brienen ist seit 2015 geschlossen und nun macht man sich Gedanken, die alte Schleuse zu erhalten und eine funktionstüchtige Sport-bootschleuse zu integrieren.

Wie auch immer: Bleibt zu hoffen dass dieses Gewerk auch wieder Ausflugsboote aufnehmen kann und diese dann auch wieder mehr von Tagesausflüglern genutzt werden. Der Trend geht ja langsam wieder in diese Richtung.