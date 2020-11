Ein Kindheitstraum wurde wahr! Rund 45 Teilnehmer in insgesamt neun Gruppen nahmen jetzt am ersten Musik-Ferienprojekt des Berufsbildungszentrums Kleve und der Bezirksarbeitsgemeinschaft Niederrhein-Nord teil. Unter Anleitung des Musikdozenten Levin Ripkens probierten die jungen Leute E-Gitarre und Schlagzeug aus und tauchten gemeinsam in die Gefilde der Rockmusik ein. „Eine sehr gelungene und erfolgreiche Initiative für unsere Einrichtung“, freut sich Katja Koester, Bereichsleitung der Berufsvorbereitung und Ausbildung.

Oliver Nepper, Vorstandsmitglied der BAG-Niederrhein-Nord, die sich im Kreis seit vielen Jahren stark macht für die finanzielle und organisatorische Umsetzung von künstlerischen Förderprojekten, sieht in der neuen Vernetzung unter anderem mit dem BBZ viele neue Chancen sozial und beruflich beeinträchtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch gruppendynamische Impulse soziale Kompetenzen mitzugeben: "Musik ist ein weithin immer noch viel zu unterschätztes Medium zur nachhaltigen Stärkung des Selbstwertes junger Menschen. Dies wird jetzt durch die neue Kooperation erfreulicherweise auch in Zukunft durch weitere Anschlussprojekte gefestigt werden."