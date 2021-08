Erstes „Musikalisches Picknick“ im Moritzpark

Am Sonntag, den 5.September lädt der Klevische Verein zu einer kostenfreien Musikveranstaltung in den ehemaligen Lustgarten ein. Matthias Teichert an der Gitarre und Sänger Peter Ververgaert werden Popsongs, Balladen und rockige Stücke interpretieren.

Jeder ist gerne eingeladen auf der Rasenfläche (zwischen Spielplatz und Kreisverwaltung) seine eigene Decke auszubreiten und entspannt der Musik zu lauschen. Ein gut gefüllter Picknick-Korb bringt sicher noch mehr Vergnügen. Auf eine Bestuhlung wird verzichtet. Der Beginn ist um 14.30 Uhr, die Veranstaltung dauert bis ca. 17.00 Uhr. Besonders über den Besuch von Familien mit Kindern würde sich der Verein sehr freuen. Gekühlte Getränke werden aus der Getränke-Ape angeboten.

Bitte beachten Sie die aktuellen, jeweils geltenden Hygienevorschriften.