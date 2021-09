Das Musik-Trio qpiavis begeisterte am Wochenende das Publikum der Klever Jazzfreunde. In der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule an der Ackerstraße gab die Band mit großer Spielfreude ihr Debüt in Kleve.

Neue Band in Kleve

Qpiavis - das sind die Musiker*innen Mikula Schulz (Flügel), Kim Jäger (Cello) und Leon Senger (Schlagzeug). Die drei sind Absolvent*innen des Konservatoriums ArtEZ Jazz & Pop in Arnhem. Seit der Studienzeit kennen und schätzen sie sich. Das merkt man an ihrem ausgefeilten Zusammenspiel, das neben festen Kompositionen einen beträchtlichen Anteil frei improvisierter Musik enthält. Die Musik bietet entsprechend eine große Abwechslung und Vielseitigkeit. Meditativ dahinfließende Melodiefolgen am Flügel kontrastieren mit stark rhythmischen Elementen. Sowohl dem Tasteninstrument als auch Cello und Schlagzeug werden dabei experimentelle, zum Teil fremdartige Klänge entlockt, die starke Emotionen verbreiten und in ihrer Intensität oft eine filmmusikartige Atmosphäre erreichen. Den Musiker*innen gelang es dabei, den Raum der Aula klanglich perfekt auszufüllen.

Verheißungsvolles Debüt

Herausragendes Instrument war der 1968er Steinway-B-Flügel, den Klavierbaumeister Georg Neinhuis für das Event nach Kleve transportiert hatte. Von den drei talentierten jungen Musikern wird man sicher noch hören!

Fotos: Thomas Velten