Kleve. Für Kinder und Jugendliche beginnt der Blick in die Theaterwelt mit einer spannend und schaurig-schönen Geschichte: „Gespensterjäger auf eisiger Spur“, heißt das Stück, dass am Mittwoch, 30. September, um 15.30 Uhr vom Westfälischen Landestheater aufgeführt wird. Tom hat es nicht leicht. Im Wohnzimmer ärgert ihn seine eingebildete Schwester und im Keller hockt ein schleimiges Gespenst. Doch niemand glaubt dem kleinen Jungen, der angeblich zu viel Fantasie hat. Zum Glück wohnt nebenan Frau Kümmelsaft, die prima Tipps zur Gespensterbekämpfung auf Lager hat. Gut ausgerüstet steigt Tom zur Geisterstunde in den Keller hinab. Dort entpuppt sich Schreckgespenst Hugo als äußerst liebenswert und gar nicht so schrecklich. Er hat nur ein gewaltiges Problem: In seiner eigenen Villa spukt ein unglaublich ekelhaftes Gespenst. Mit Friedhofserde und Veilchenparfüm bewaffnet nehmen Tom und Hugo gemeinsam mit der erfahrenen Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft die eisige Spur auf zum gefährlichsten alle Gespenster. John Y. Hammer hat mit seiner Bearbeitung von Cornelia Funkes erfolgreichstem Roman „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ ein tolles Bühnenstück geschaffen, wobei die deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin seit dem Durchbruch ihres Romans „Herr der Diebe“ international bekannt ist.

Übrigens: Auch zum Kindertheater ist der Saalplan aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie den Hygienevorschriften angepasst worden. Zudem gilt auch hier vom Einlass bis zum Sitzplatz das Tragen einen Mund- und Nasenschutzes, der während der Vorstellung abgelegt werden kann. Auch ist es erforderlich, dass diejenigen, die beim Kartenvorverkauf noch nicht personalisiert wurden, sich im Zuge der vorgeschriebenen Nachverfolgbarkeit vor Veranstaltungsbeginn in eine Liste eintragen, die ab 15 Uhr am Einlass bereitliegt. Karten für das Kindertheater sind an der Information der Stadt Kleve oder an der Tageskasse erhältlich.