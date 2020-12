Hier gibt's "Licht im Advent"

KLEVE. Mit der Aktion „Licht im Advent“ möchte die Evangelische Stadtmission Kleve Hoffnung, Freude und Zuversicht bringen. Das adventlich beleuchtete Gemeindehaus am Treppkesweg 35 öffnet an jedem Adventssonntag sowie am 21., 22. und 23. Dezember jeweils von 17 bis 19 Uhr seine Türen. Alle Menschen sind eingeladen, sich an der festlichen Dekoration, passender Musik und der Möglichkeit zu Gebet, Innehalten und Besinnung zu erfreuen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die aktuellen Hygienestandards werden selbstverständlich beachtet. Fragen werden im Büro der Evangelischen Stadtmission unter Tel. 02821/46101 oder info@stadtmission-kleve.de beantwortet.

Foto: privat