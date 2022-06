Anlässlich der Klever Kirmes vom 09. bis 17.07.2022 auf den Festplätzen am Spoykanal und an der Ludwig-Jahn-Straße sind die nachfolgenden verkehrsregelnden und –lenkenden Maßnahmen erforderlich:

Zunächst werden die erforderlichen Vermessungsarbeiten durchgeführt. Hierfür werden die Parkbereiche wie folgt gesperrt:

- Parkbereich Ludwig-Jahn-Straße sowie Parkbereich Spoykanal (hinterer Bereich) am Dienstag, dem 21.06.2022, von 18.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr

- Parkbereich Spoykanal (vorderer Bereich) am Donnerstag, dem 23.06.2022, von 18.00 Uhr bis ca. 22.30 Uhr

Ab Samstag, dem 02.07.2022, 18.00 Uhr, bis Dienstag, dem 19.07.2022 werden die Parkbereiche „Ludwig-Jahn-Straße“ und „Spoykanal“ wegen der Klever Kirmes einschließlich der Auf- und Abbauarbeiten gesperrt.

Ebenfalls gesperrt werden die Parkbereiche für Wohnmobile an der van-den-Bergh-Straße für den Zeitraum vom 02.07.2022, 10.00 Uhr, bis zum 19.07.2022.

Ab dem 20.07.2022 können die Parkbereiche für Wohnmobile wieder genutzt werden, jedoch eingeschränkt, da einige Marktbeschicker der Materborner Kirmes, die vom 30.07. bis zum 02.08.2022 stattfindet, ihren Wohnwagen dort stehen lassen müssen.

Die Behindertenparkplätze werden während der Kirmestage auf der Ludwig-Jahn-Straße, direkt gegenüber dem Kirmesgelände, eingerichtet.

Die Behindertenparkplätze dürfen nur von Behinderten mit „außergewöhnlicher Gehbehinderung“ und „Blinden“, die in Besitz einer gültigen Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde sind, genutzt werden. Die Ausnahmegenehmigung (blaue Karte) ist deutlich sichtbar im Fahrzeug auszulegen.

Taxenplätze werden auf der Bensdorpstraße direkt am Kirmesgelände eingerichtet.

Vom 02.07. bis zum 19.07.2022 werden auf der Ludwig-Jahn-Straße, soweit noch nicht vorhanden, zusätzliche Haltverbote eingerichtet, dies für die Freihaltung des Rettungsweges und für die Transporte zum Auf- und Abbau der Klever Kirmes.

Am Sonntag, dem 17.07.2022, nach Einbruch der Dunkelheit, wird das diesjährige Feuerwerk abgeschossen, und zwar auf dem Gelände der Hochschule am Spoykanal.

Wegen der Auf- und Abbauarbeiten für das Feuerwerk wird ein Teilbereich des Hochschulgeländes für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr gesperrt.

Kurz vor dem Abbrennen des Feuerwerks bis nach Beendigung des Feuerwerks wird der Leinpfad entlang des Spoykanals im Bereich der Hochschule für Fahrzeuge aller Art und für Fußgänger gesperrt, ebenso das Hochschulgelände zwischen dem Draisinebahnhof und der Mensa.